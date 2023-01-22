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Полиция задержала мужчину за изнасилование петербургской школьницы в съемной квартире

Происшествия
Полиция задержала мужчину за изнасилование петербургской школьницы в съемной квартире

Сотрудники полиции оперативно раскрыли изнасилование 15-летней школьницы в Петербурге. Преступление было совершено ночью в съемной квартире. Жертва сама пришла в гости к педофилу, сообщил канал РЕН ТВ.

В больницу была доставлена учащаяся девятого класса для проведения освидетельствования. Фигуранта задержали возле станции метро «Академическая».

В Нижегородской области ранее перед судом предстал педофил. Следователи доказали, что он также похитил потерпевшую. Мужчина получил 20-летний срок заключения, сообщил сайт «360».
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