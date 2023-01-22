Эксперт Василеску указал на просчет Пентагона при планировании поставок оружия на Украину

Россия может вывести из строя несколько переправ через реку Днепр, чтобы взять оставшиеся под полный контроль и не допустить поставок западных вооружений на театр военных действий. Такое мнение в интервью «ПолитРоссии» высказал румынский военный эксперт Валентин Василеску.