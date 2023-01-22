Эксперт Василеску указал на просчет Пентагона при планировании поставок оружия на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече членов контактной группы НАТО по поддержке Украины на немецкой военной базе Рамштайн дал понять, что главным приоритетом Альянса является наращивание военной помощи Украине. Таким образом Запад надеется помочь Киеву остановить наступление российской армии.
Однако в НАТО не учли одну деталь, чтобы попасть в зону боевых действий западное оружие должно преодолеть «обязательный пункт пропуска». Так в военной терминологии обозначают мосты.
Россия может вывести из строя несколько переправ через реку Днепр, чтобы взять оставшиеся под полный контроль и не допустить поставок западных вооружений на театр военных действий. Такое мнение в интервью «ПолитРоссии» высказал румынский военный эксперт Валентин Василеску.
«При необходимости российские военные могут разрушить часть мостов, чтобы облегчить наблюдение за оставшимися с помощью спутников и самолетов-разведчиков», — сказал Василеску.
По мнению эксперта, при таком развитии событий российским военным будет гораздо проще отслеживать перемещение западной военной техники по территории Украины.