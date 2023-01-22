Сенатор Тейлор Грин подвергла критике идею передачи американских танков Abrams Зеленскому

Сенатор от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин подвергла жесткой критике своего коллегу Линдси Грэма после его призыва предоставить Украине боевые танки Abrams.
Политика возмутил тот факт, что Вашингтон помогает Киеву, а не отправляет танки к южной американской границе, где происходит вторжение на территорию Соединенных Штатов, а людей убивают в рекордных количествах.
«Мы служим американскому народу, который и платит за наши танки и нашу зарплату, а не Зеленскому», — написала она на странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что Белый дом объявил о новом пакете военной помощи киевскому режиму на 2,5 миллиарда долларов.