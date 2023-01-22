Delfi: США поддерживают возможную передачу Нидерландами истребителей F-16 Украине

Американские власти не имеют никаких возражений в случае решения правительства Нидерландов передать Украине истребители F-16.
Об этом пишет литовское издание Delfi, цитируя высказывание посла Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкла Карпентера.
«Мы уже давно придерживаемся мнения: то, что поставляют наши союзники — это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады, которые наши союзники внесли в помощь Украине», — подчеркнул американский дипломат.
Ранее о возможной отправке киевскому режиму боевых самолетов F-16 заявил глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра. Он напомнил, что нидерландская армия располагает 61 истребителем F-16, которые должны быть распроданы в связи с поэтапной заменой на американские F-35.
Представители украинских властей на протяжении нескольких месяцев настойчиво просят у западных стран предоставления ВСУ истребителей, штурмовиков и других самолетов.