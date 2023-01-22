Delfi: США поддерживают возможную передачу Нидерландами истребителей F-16 Украине

Ранее о возможной отправке киевскому режиму боевых самолетов F-16 заявил глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра. Он напомнил, что нидерландская армия располагает 61 истребителем F-16, которые должны быть распроданы в связи с поэтапной заменой на американские F-35.