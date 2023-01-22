Появилось фото Филиппа Киркорова со съемок шоу «Вечерний Ургант»

Певец Филипп Киркоров стал одним из первых гостей возвращающегося в эфир «Вечернего Урганта». Король эстрады принял участие в съемках нового выпуска.
Передача Ивана Урганта не выходит с конца февраля прошлого года. Официально Первый канал не объявлял о возвращении шоу, но об этом говорила в узких кругах телеведущая Алла Михеева.
Кроме того, в соцсетях распространились фото, сделанные на съемках нового выпуска. Один из таких кадров опубликовал Telegram-канал «Светские хроники». На снимке можно увидеть Киркорова, сидящего в узнаваемой студии перед Ургантом.
Если верить фото из соцсетей, в число первых гостей после возвращения шоу вошла звезда TikTok и певица Валя Карнавал. Она сфотографировалась в гримерке «Вечернего Урганта».
Напомним, Киркоров пережил пластическую операцию в конце прошлого года. Певец заметно омолодился благодаря хирургическому вмешательству.