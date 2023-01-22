Блогер Алина Рин рассказала о минусах жизни в Японии

Блогер Алина Рин уехала из России в Японию для изучения языка. 27-летняя девушка рассказала о минусах жизни в стране восходящего солнца.
Рин начала снимать ролики по играм в Японии и выкладывать их в YouTube. Многие в стране знают девушку как модель, а не как блогера. За это время она осознала все отличия жизни в Японии.
«В Японии слабо верят в наличие интеллекта у представителей других национальностей, не говоря уже о возможности соблюдения приличий в японском обществе», — признавалась Рин.
Она также часто знакомит аудиторию с принципами жизни в стране, показывает как работает метро, рассказывает о культурных и бытовых аспектах. При этом блогер признается, что не жалеет о переезде, сообщает «Газета.Ru».