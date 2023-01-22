Украинские беженцы могут остаться на улице в «гостеприимной» Великобритании

Некоторые семьи рассказали, что не могут снять жилье из-за необходимости вносить депозит и иметь накопления. Однако даже если украинцы успели что-то отложить — стоимость жилья не позволяет им снимать его. Кроме того, для всех сделок нужен поручитель и хотя бы начальное знание английского языка.