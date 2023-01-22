Украинские беженцы могут остаться на улице в «гостеприимной» Великобритании

Украинские семьи, переезжающие в Великобританию, рискуют остаться на улице вместе с детьми. Им крайне трудно найти жилье в «гостеприимной» стране, пишет Guardian.
Изначально украинцы переехали в Великобританию, пользуясь спонсорским соглашением. Однако этот документ имеет определенный срок. При его истечении беженцы буквально остаются без собственного угла, рассказала общественница Анастасия Сальникова.
«И даже те, кто работает полный рабочий день, с трудом находят жилье», — уточнила активистка.
На данный момент по спонсорскому соглашению в разные города Великобритании приехали около 150 тысяч украинцев. Согласно полученным документам, беженцы могут находиться у местных жителей полгода. Далее начинаются трудности.
Некоторые семьи рассказали, что не могут снять жилье из-за необходимости вносить депозит и иметь накопления. Однако даже если украинцы успели что-то отложить — стоимость жилья не позволяет им снимать его. Кроме того, для всех сделок нужен поручитель и хотя бы начальное знание английского языка.