Отец и сын спасли провалившегося под лед ребенка во Владимирской области

На крики подростков отреагировал мужчина с 18-летним сыном, проживающие в доме неподалеку. Им пришлось преодолеть несколько десятков метров по глубоким сугробам, чтобы добраться до подростка. Когда они дошли до места происшествия, отец понял, что лед не выдержит его веса, и попросил сына ползти по кромке, чтобы вытащить ребенка.