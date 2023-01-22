Отец и сын спасли провалившегося под лед ребенка во Владимирской области

Отец и сын спасли из ледяной воды школьника во Владимирской области, сообщает портал «Муром 24».
ЧП произошло в селе Коварлицы. Трое подростков отправились гулять по тонкому льду на реку, после чего один из школьников провалился. Товарищи стали звать на помощь.
На крики подростков отреагировал мужчина с 18-летним сыном, проживающие в доме неподалеку. Им пришлось преодолеть несколько десятков метров по глубоким сугробам, чтобы добраться до подростка. Когда они дошли до места происшествия, отец понял, что лед не выдержит его веса, и попросил сына ползти по кромке, чтобы вытащить ребенка.
Спасенного школьника завернули в одеяло и на руках отнесли в дом. Медицинская помощь подростку не понадобилась.