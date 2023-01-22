Гол российского полузащитника Миранчука принес «Торино» победу над «Фиорентиной»

Матч 19-го тура итальянской Серии A между «Фиорентиной» и «Торино» состоялся накануне на стадионе «Артемио Франки». Игра во Флоренции завершилась победой гостей с минимальным счетом. Автором единственного мяча в этом матче стал 27-летний Алексей Миранчук. Российский полузащитник поразил ворота «Фиорентины» ударом в верхний угол на 33-й минуте.