Писториус назвал главную цель военной политики ФРГ

Писториус заявил, что создание самой мощной и хорошо вооруженной армии в Европейском Союзе станет приоритетной задачей немецких властей. Он отметил в интервью изданию Bild am Sonntag, что для осуществления «курса к поворотному моменту» значительного усиления бундесвера потребуется достаточно протяженное время, значительные ресурсы и финансовые вложения.