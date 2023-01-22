Писториус назвал главную цель военной политики ФРГ

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус сформулировал главную цель немецкой военной политики в Европе в обозримой перспективе.
Писториус заявил, что создание самой мощной и хорошо вооруженной армии в Европейском Союзе станет приоритетной задачей немецких властей. Он отметил в интервью изданию Bild am Sonntag, что для осуществления «курса к поворотному моменту» значительного усиления бундесвера потребуется достаточно протяженное время, значительные ресурсы и финансовые вложения.
«Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС. Однако это невозможно сделать за три года», — заявил Писториус.
Он объяснил, что только для выработки нового курса военной политики ФРГ необходим определенный срок и создание продуманной программы переоснащения бундесвера.