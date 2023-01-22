Отец с ребенком на руках провалился в открытый люк в Салехарде

Местные жители рассказали, что опасный люк не могут закрыть уже больше недели. Коммунальщики не обращают внимание на проблему. После ЧП сотрудники комитета городского хозяйства Салехарда выехали на место происшествия и огородили опасное место деревянным заборчиком.