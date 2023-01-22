Отец с ребенком на руках провалился в открытый люк в Салехарде

Халатность коммунальщиков в Салехарде едва не привела к трагедии. Отец с ребенком на руках упал в заметенный снегом открытый люк, передает «Ямал Медиа».
Инцидент произошел возле продуктового магазина. Мужчине удалось сохранить равновесие и удержаться на одной ноге. Ребенок тоже не пострадал.
Местные жители рассказали, что опасный люк не могут закрыть уже больше недели. Коммунальщики не обращают внимание на проблему. После ЧП сотрудники комитета городского хозяйства Салехарда выехали на место происшествия и огородили опасное место деревянным заборчиком.