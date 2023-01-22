Соловьев показал видео с украинской акции протеста в Берлине против «Чебурашки»

Представители украинской диаспоры в Германии устроили акцию протеста во время показа фильма «Чебурашка» в Русском доме. Соответствующей информацией поделился телеведущий Владимир Соловьев.
На опубликованной в Сети видеозаписи можно заметить, как около сотни людей с плакатами в руках собрались в Берлине возле Русского дома. Ролик пришлось записывать издалека, поскольку собравшиеся были агрессивно настроены по отношению к окружающим. Протестная акция продолжалась на протяжении всего показа «Чебурашки»
«Ну ладно, Суворов, Пушкин и Екатерина Великая вам не угодили, но вымышленный детский персонаж с большими ушами, чем вас задел??» — говорится в публикации в Telegram-канале Владимира Соловьева.
В средствах массовой информации ранее появились сведения о масштабной кампании против Чебурашки в украинских школах. Журналисты сообщали, что в образовательных учреждениях появились плакаты, на которых изображен детский персонаж с подписью «оккупант».