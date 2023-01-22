Соловьев показал видео с украинской акции протеста в Берлине против «Чебурашки»

На опубликованной в Сети видеозаписи можно заметить, как около сотни людей с плакатами в руках собрались в Берлине возле Русского дома. Ролик пришлось записывать издалека, поскольку собравшиеся были агрессивно настроены по отношению к окружающим. Протестная акция продолжалась на протяжении всего показа «Чебурашки»