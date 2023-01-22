Вице-премьер Абрамченко: Турция успешно оплатила российское зерно рублями

Она отметила, что пока говорить о системном переходе к оплате коммерческих поставок национальными валютами не приходится, однако тренд уже налицо. На данный момент Банк России и центробанки других стран ведут переговоры по проработке механизмов взаимных расчетов, причем не только в сфере поставок продовольствия.