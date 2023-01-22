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Звезда TikTok Валя Карнавал стала гостьей «Вечернего Урганта»

Шоу-бизнес
Звезда TikTok Валя Карнавал стала гостьей «Вечернего Урганта»

Звезда TikTok и певица Валя Карнавал стала гостьей возвращающегося в эфир шоу «Вечерний Ургант». Она приняла участие в съемках передачи.

В соцсетях распространилось фото Карнавал, которое подтверждает, что она появится в программе Ивана Урганта. Блогер сфотографировалась в узнаваемой гримерке шоу.

Напомним, «Вечерний Ургант» пропал из эфира в конце февраля прошлого года. СМИ неоднократно писали о закрытии шоу, но Первый канал опровергал эти слухи.

Пока официально о возвращении передачи в эфир не объявляли. Однако в соцсетях и Telegram-каналах публикуют кадры со съемок нового выпуска.

Кроме того, актриса и телеведущая Алла Михеева говорила в кулуарах о возобновлении показа «Вечернего Урганта». Об этом писала в Telegram-канале актриса Яна Поплавская, возмущенная возможным возвращением шоу.
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