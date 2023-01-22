Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала о строгой диете для роли

Шоу-бизнес
Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала о строгой диете для роли

Звезда комедийного сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова была вынуждена сидеть на строгой диете, чтобы похудеть для роли в спектакле Cats. Актрисе нужно было сбросить 40 кг и это далось ей совсем нелегко.

Рубцова призналась, что ей приходилось держать себя в жестких рамках. Утром она выпивала ложку масла грецкого ореха и съедала половину ананаса. Она обедала супом и роллами с огурцом, больше актриса ничего не ела весь день.

«В какой-то момент решила ночью после спектакля взвеситься, встаю, вижу цифру на 500-600 граммов больше положенного», — рассказала Рубцова изданию «ТН».

Актриса была шокирована результатом диеты и выбросила весы в окно. Только на утро она осознала, что сделала и порадовалась, что никого ими не убила.
рубцова актриса сашатаня диета
Военкоры ФАН
Лучшие в аду