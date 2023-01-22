Музеи в Британии отказались от слова «мумия» из уважения к египтянам

Ряд музеев Великобритании перестал использовать слово «мумия», поскольку оно недостаточно уважительное по отношению к мертвецам.
Вместо этого британцы решили применять выражения «мумифицированная личность» и «мумифицированные останки». Использованием новых фраз сотрудники музеев хотят напомнить посетителям, что те смотрят на людей, у которых была своя жизнь, пишет Daily Mail.
Работники музея Великого Севера Хэнкок отметили, что начали применять новые выражения касательно мумифицированной женщины Иртиру с целью признать колониальную эксплуатацию и воздать заслуженные почести египтянке.
Слово «мумия» также убрали с табличек в национальных музеях Шотландии. В большинстве случаев указывается имя мумии или используется выражение «мумифицированный мальчик, мужчина или мумифицированная девочка, женщина и личность».