Водитель снегоуборочной техники устроил поножовщину на остановке в Петербурге

Петербуржцы в течение этой зимы неоднократно страдали от неквалифицированных кадров, которые команда губернатора Александра Беглова наняла для уборки города. Ранее другой водитель снегоуборочной техники покалечил женщину в центре Петербурга. Он двигался задним ходом и наехал на 76-летнюю пенсионерку. По вине невнимательного коммунальщика женщина получила перелом плеча.