Водитель снегоуборочной техники устроил поножовщину на остановке в Петербурге

В Петербурге на автобусной остановке произошла поножовщина. Предполагаемым виновником является водитель снегоуборочной техники, сообщило издание 78.
По предварительным данным, сначала между коммунальщиком и пешеходом произошла словесная перепалка. В больницу после потасовки был доставлен пострадавший с несколькими ножевыми ранениями. По прошествии двух часов полицейские задержали злоумышленника.
Петербуржцы в течение этой зимы неоднократно страдали от неквалифицированных кадров, которые команда губернатора Александра Беглова наняла для уборки города. Ранее другой водитель снегоуборочной техники покалечил женщину в центре Петербурга. Он двигался задним ходом и наехал на 76-летнюю пенсионерку. По вине невнимательного коммунальщика женщина получила перелом плеча.