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Zeit: в Германии разгорелся политический скандал по вопросу передачи танков Украине

Политика
Zeit: в Германии разгорелся политический скандал по вопросу передачи танков Украине

Власти Германии столкнулись с политическим скандалом из-за спорного вопроса о поставках новых танков Украине, передает издание Zeit.

По информации немецких журналистов, руководитель оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Олафа Шольца четко обозначить свою позицию по отправке новых вооружений Киеву.

«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — сказала политик.

На ее слова отреагировал глава фракции СДПГ Рольф Мютцених. Немецкий депутат раскритиковал заявление Штрак-Циммерман, отметив, что в этом вопросе нужно соблюдать здравомыслие.

Ранее сообщалось, что ФРГ готова отдать Украине из запасов бундесвера только 19 старых танков Leopard.
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