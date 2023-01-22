Zeit: в Германии разгорелся политический скандал по вопросу передачи танков Украине

Власти Германии столкнулись с политическим скандалом из-за спорного вопроса о поставках новых танков Украине, передает издание Zeit.
По информации немецких журналистов, руководитель оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Олафа Шольца четко обозначить свою позицию по отправке новых вооружений Киеву.
«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — сказала политик.
На ее слова отреагировал глава фракции СДПГ Рольф Мютцених. Немецкий депутат раскритиковал заявление Штрак-Циммерман, отметив, что в этом вопросе нужно соблюдать здравомыслие.
Ранее сообщалось, что ФРГ готова отдать Украине из запасов бундесвера только 19 старых танков Leopard.