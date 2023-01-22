Школьница умерла от внезапной остановки сердца в зоне фуд-корта ТЦ «Тандем» в Казани

Ранее в одной из больниц челябинского города Чебаркуль умерла двухмесячная девочка. Младенец был госпитализирован с простудой, но организм не выдержал, и малышка скончалась. Теперь в этой ситуации разбираются правоохранители, сообщало URA.RU.