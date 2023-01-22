Школьница умерла от внезапной остановки сердца в зоне фуд-корта ТЦ «Тандем» в Казани

Девочка-подросток внезапно умерла в одном из торговых центров столицы Татарстана. Специалисты выдвинули несколько версий случившегося. Основными являются внезапная остановка сердца и отравление неизвестным газом, пишет новостной Telegram-канал Mash Iptash.
Трагедия случилась в зоне фуд-корта ТЦ «Тандем», куда школьница пришла вместе с подругами. В какой-то момент девочка отлучилась в уборную, однако, вернувшись, потеряла сознание.
Неподалеку от подростков оказался врач, который пытался привести девушку в чувство до приезда скорой помощи. Прибывшие на вызов медики госпитализировали ребенка, но спасти пациентку не удалось.
В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу. По итогам исследования станут известны точные причины смерти школьницы.
Ранее в одной из больниц челябинского города Чебаркуль умерла двухмесячная девочка. Младенец был госпитализирован с простудой, но организм не выдержал, и малышка скончалась. Теперь в этой ситуации разбираются правоохранители, сообщало URA.RU.