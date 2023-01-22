Девочка в Британии получила внушительную компенсацию за ампутацию всех конечностей

Школьница из Великобритании получила внушительную сумму денег за врачебную ошибку, в результате которой ей пришлось ампутировать все конечности.
Девочку с признаками менингита и сепсиса доставили в больницу в графстве Суррей. Однако врачи не сумели поставить верный диагноз, дали ребенку парацетамол и отправили домой. Всего через несколько часов девочке стало гораздо хуже и ее снова госпитализировали.
Ребенка отправили в отделение неотложной помощи. У нее развилась полиорганная недостаточность и ей пришлось ампутировать руки выше локтя и ноги выше колена.
Родители девочки подали в суд на больницу, заявив, что своевременная антибиотикотерапия помогла бы девочке. Лондонский суд встал на сторону семьи и назначил выплатить ребенку 39 млн фунтов стерлингов (более 3,3 млрд рублей). Большую часть средств выдадут единовременно, остальные деньги девочка будет получать пожизненно раз в год.