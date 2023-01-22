Девочка в Британии получила внушительную компенсацию за ампутацию всех конечностей

Девочку с признаками менингита и сепсиса доставили в больницу в графстве Суррей. Однако врачи не сумели поставить верный диагноз, дали ребенку парацетамол и отправили домой. Всего через несколько часов девочке стало гораздо хуже и ее снова госпитализировали.