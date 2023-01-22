Огонь охватил больницу на Академика Опарина в Москве

Из помещений эвакуировали десять пациентов и трех медработников. Очаг возгорания находился в кабинете вакцинации. Огонь охватил настенный светильник и столик для пеленания. С пожаром удалось справиться до приезда спасателей. Никто из граждан не пострадал.