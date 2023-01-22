Огонь охватил больницу на Академика Опарина в Москве

В Москве произошло возгорание на улице Академика Опарина. По предварительным данным, пожар возник в медицинском учреждении.
Из помещений эвакуировали десять пациентов и трех медработников. Очаг возгорания находился в кабинете вакцинации. Огонь охватил настенный светильник и столик для пеленания. С пожаром удалось справиться до приезда спасателей. Никто из граждан не пострадал.
Ранее в столице произошло возгорание в торговом центре. Из здания пришлось выводить людей. Причиной пожара стало короткое замыкание в системе вентиляции, сообщил сайт «360».