Врач Батухтина посоветовала сходить к онкологу, если герпес не заживает более двух недель

Герпес — это довольно распространенная инфекция ротовой полости. Как правило, он проходит через несколько недель или даже быстрее, если человек принимал противовирусные препараты. Если герпес не заживает, стоит обратиться к онкологу, посоветовала Елена Батухтина в интервью Life.ru.