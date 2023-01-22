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Врач Батухтина посоветовала сходить к онкологу, если герпес не заживает более двух недель

Общество
Врач Батухтина посоветовала сходить к онкологу, если герпес не заживает более двух недель

Стоит ли переживать из-за незаживающего герпеса, рассказала завотделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Елена Батухтина.

Герпес — это довольно распространенная инфекция ротовой полости. Как правило, он проходит через несколько недель или даже быстрее, если человек принимал противовирусные препараты. Если герпес не заживает, стоит обратиться к онкологу, посоветовала Елена Батухтина в интервью Life.ru.

«А также необходимо обратиться к специалисту, если язвочка заживает, а потом опять появляется», — добавила врач.

Россиянам ранее рассказали, как определить опасную родинку. Если образование меняет форму или цвет, необходимо обратиться к врачу. То же самое касается случаев кровотечения из родинки.
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