Хазин: глобальный проект Запада из последних сил цепляется за экономику России

Глобальный проект стран Запада пытается из последних сил зацепиться за сферы влияния, одной из которых является российская экономика. Об этом сообщил экономист Михаил Хазин.
На своем сайте khazin.ru эксперт отметил, что последние события на Украине и прошедший форум в Давосе продемонстрировали попытки транснациональных банкиров удержаться на плаву любой ценой. Сейчас иностранный проект на Украине «съеживается, как шагреневая кожа», поэтому Запад защищает свои сферы влияния, а не Киев. В России же сторонники иностранных игроков ведут борьбу против Москвы в финансовой и экономической сферах.
«Мы видим, что точно так же банкиры действуют и в нашей стране. Прилагаются колоссальные усилия, чтобы у нас не начался экономический рост, к которому, в общем, все готово», — подчеркнул экономист.
Михаил Хазин ранее сообщил, что президент РФ Владимир Путин уже «перешел Рубикон» в отношении россиян с активами на Западе.