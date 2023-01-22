Хазин: глобальный проект Запада из последних сил цепляется за экономику России

На своем сайте khazin.ru эксперт отметил, что последние события на Украине и прошедший форум в Давосе продемонстрировали попытки транснациональных банкиров удержаться на плаву любой ценой. Сейчас иностранный проект на Украине «съеживается, как шагреневая кожа», поэтому Запад защищает свои сферы влияния, а не Киев. В России же сторонники иностранных игроков ведут борьбу против Москвы в финансовой и экономической сферах.