Экономист Маурицас охарактеризовал ситуацию в Литве как «огромный костер инфляции»

Нынешнюю ситуацию в литовской экономике можно охарактеризовать как «огромный костер инфляции». Об этом заявил экономист банка Luminor Жигимнатас Маурицас в интервью порталу Delfi.
С одной стороны в этот «костер» местные банки льют «воду», чтобы погасить. А с другой стороны правительство льет туда «керосин» для поддержания пламени.
По словам эксперта, центробанки активно поднимают ключевые ставки, что приводит к вытягиванию денег из экономики. Если в 2020 году сокращение ставки рефинансирования в стране вызвало рост кредитования, то теперь ставка увеличивается, а количество выданных клиентам займов уменьшается.
Нехватку денежных средств в экономике Маурицас счел сейчас самым крупным риском и допустил, что вскоре Вильнюс станет увеличивать налоги и организовывать новые сборы.