Экономист Маурицас охарактеризовал ситуацию в Литве как «огромный костер инфляции»

По словам эксперта, центробанки активно поднимают ключевые ставки, что приводит к вытягиванию денег из экономики. Если в 2020 году сокращение ставки рефинансирования в стране вызвало рост кредитования, то теперь ставка увеличивается, а количество выданных клиентам займов уменьшается.