Мужчина погиб в полыхающей иномарке после ДТП с автобусом в Омске

Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось в Ленинском округе Омска. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, мужчина за рулем Renault Logan выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с машиной Nissan. Последнюю отбросило на автобус ПАЗ.
Автомобиль инициатора ДТП загорелся, в результате чего тот получил смертельные травмы. Водитель второй иномарки и двое его пассажиров попали в больницу.
На Кубани четыре подростка пострадали при наезде легковушки, передает телеканал «360». Несовершеннолетних госпитализировали.