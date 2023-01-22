Сбежавшая из России Пугачева поселилась на «израильской Рублевке»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поселилась на «израильской Рублевке» в Кесарии. Сбежавшая из страны певица продолжает обустраиваться за границей.
Пугачева решила быть ближе к своим друзьям, которые живут в Кесарии. Более того, артистка планирует сменить школу для своих детей Лизы и Гарри. Сейчас они учатся в частном русско-еврейском учебном заведении. В декабре Примадонна задумалась отдать их во французскую школу, сообщает kp.ru.
При этом стоимость обучения составляет 600 тысяч рублей в год. Всем членам семьи приходится заниматься с репетиторами и учить иврит. Муж исполнительницы, юморист Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) продолжает зарабатывать деньги гастролями. Пугачева планирует приобрести собственный дом в Израиле, поэтому поклонники считают, что певица больше не вернется в Россию.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами