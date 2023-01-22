Сбежавшая из России Пугачева поселилась на «израильской Рублевке»

Пугачева решила быть ближе к своим друзьям, которые живут в Кесарии. Более того, артистка планирует сменить школу для своих детей Лизы и Гарри. Сейчас они учатся в частном русско-еврейском учебном заведении. В декабре Примадонна задумалась отдать их во французскую школу, сообщает kp.ru.