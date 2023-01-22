Врач Щербакова рекомендовала постоянно учиться для профилактики старческого слабоумия

Риск развития старческого слабоумия растет при низком уровне образования, недостаточной умственной активности в течение жизни и дефиците социальных контактов. Развитию атеросклеротического поражения сосудов мозга способствуют такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя. Отказ от них тоже поможет предотвратить деменцию.