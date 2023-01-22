Телеведущая Анна Казючиц воссоединилась с сестрой после теста ДНК

Актриса и телеведущая Анна Казючиц воссоединилась с сестрой по отцу. Знаменитость обрела родственницу после теста ДНК в телеэфире.
Отец телеведущей актер Юрий Казючиц работал на киностудии «Беларусьфильм». Хотя мужчина был женат, у него случился роман на работе. Так на свет появилась сестра Казючиц по отцу — Анастасия Учар.
Актер ушел из жизни в 34 года из-за онкологического заболевания. За поминальным столом его жене рассказали о другой семье. Телеведущая помнит, как мать плакала, но они с родной сестрой Татьяной приняли новость спокойно.
«Дети спокойнее воспринимают вещи, которые ранят взрослых. Маме было очень тяжело», — поделилась актриса в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Казючиц встретилась в студии с любовницей отца. Женщина сообщила, что не собиралась рушить чужую семью, поэтому не сказала мужчине о беременности и уехала.
Телеведущая сделала ДНК-тест, который показал, что Учар ее родственница с вероятностью 99,9%. Актриса и ее обретенная сестра обнялись в телеэфире, при этом звезда экрана расплакалась.
Учар живет в Турции, куда уехала к возлюбленному еще в 18 лет. Женщина замужем, у нее трое детей. Сестра Казючиц преподает арабский язык в университете.
Телеведущая заверила, что будет общаться с родственницей. Она хочет познакомиться с племянниками. Актриса собирается пригласить семью сестры в гости, когда доделает ремонт.