Врач Чурадзе перечислил вероятные причины возникновения озноба

Внезапно появившийся озноб может говорить о гриппе или ОРВИ. Однако в некоторых случаях этот признак свидетельствует о проблемах с щитовидной железой, уверен кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.
Врач пояснил, что озноб представляет собой спазм мелких кровеносных сосудов. Нередко «мороз» можно почувствовать в момент заболевания гриппом. В этом случае внезапное появление холода сопровождается повышением температуры.
При выздоравливании такой признак проходит. Однако если этого не произошло, то Чурадзе рекомендует обратиться к эндокринологу, передает радио Sputnik.
«При избыточной функции щитовидной железы, гипертиреозе, бывают состояния, схожие с ознобом, за счет высокого уровня гормонов щитовидной железы», — предупредил врач.
В таком случае озноб может привести к появлению стресса и чувства тревожности. Тогда обращения к эндокринологу недостаточно, нужно проконсультироваться с психиатром.