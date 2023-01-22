Китайцы встретили Новый год по лунному календарю

Неделя выходных, приуроченных к Чуньцзе (Празднику Весны) или традиционному китайскому Новому году, стартовала в КНР.
Празднования проходят в Китае, Гонконге и Макао, на Тайване, в Юго-Восточной Азии и в ряде стран, где живут китайцы. Опрос, проведенный ТАСС, показал, что многие планируют отмечать Новый год в кругу семьи. По традиции к празднику китайцы тщательно убирают свое жилье и лепят пельмени, а на юге едят няньгао (рисовые колобки).
После трехлетних ограничений китайские власти сняли многие запреты. Местные жители могут свободно посещать кафе и рестораны. Государственные учреждения, компании и банки ушли на продолжительные выходные. Наступивший Новый год по лунному календарю пройдет под знаком Кролика (Зайца). Это символ крепкой семьи с многочисленным потомством.