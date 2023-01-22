Китайцы встретили Новый год по лунному календарю

Празднования проходят в Китае, Гонконге и Макао, на Тайване, в Юго-Восточной Азии и в ряде стран, где живут китайцы. Опрос, проведенный ТАСС, показал, что многие планируют отмечать Новый год в кругу семьи. По традиции к празднику китайцы тщательно убирают свое жилье и лепят пельмени, а на юге едят няньгао (рисовые колобки).