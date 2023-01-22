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Обвинившая в домогательствах экс-игрока «Барселоны» Алвеса отказалась от компенсации

Происшествия
Обвинившая в домогательствах экс-игрока «Барселоны» Алвеса отказалась от компенсации

Девушка, которая обвинила бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в сексуальном насилии, отказалась от денежной компенсации. Об этом сообщает El Pais.

Гражданка имеет право на возмещение морального ущерба в случае, если футболисту вынесут обвинительный приговор. Однако потерпевшая заявила, что намерена добиться заключения спортсмена.

Сам инцидент произошел в одном из ночных клубов Испании в конце декабря 2022 года. По словам девушки, там она подверглась домогательствам со стороны Алвеса. Предполагаемому злоумышленнику может грозить от 4 до 12 лет лишения свободы.
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