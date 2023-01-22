Россиянин Карен Хачанов впервые в карьере вышел в 1/4 финала Australian Open

Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года.
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над японцем Йосихито Нисиокой в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 59 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4). За три сета Хачанову удалось 15 раз подать навылет и реализовать семь брейк-пойнтов из десяти.
Россиянин, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, впервые в своей карьере пробился в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» в Мельбурне. Соперник Хачанова по следующей встрече Открытого чемпионата Австралии, призовой фонд которого составляет 51 миллион долларов, определится позже.
Российские теннисисты выступают на Australian Open в нейтральном статусе. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль.