Володин: накачивание ВСУ западным оружием чревато глобальной катастрофой

Он предупредил государства НАТО о катастрофических последствиях поставок тяжелого оружия ВСУ в личном Telegram-канале. Западные страны своими авантюрными действиями подталкивают весь мир к страшной войне и к значительной интенсификации боевых действий на Украине, подчеркнул Володин.