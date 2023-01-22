Володин: накачивание ВСУ западным оружием чревато глобальной катастрофой

Продолжающаяся накачка украинских националистов наступательными вооружениями западного производства ведет к эскалации острой фазы украинского кризиса и приведет к жесткой реакции российской армии. Об этом предупредил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Он предупредил государства НАТО о катастрофических последствиях поставок тяжелого оружия ВСУ в личном Telegram-канале. Западные страны своими авантюрными действиями подталкивают весь мир к страшной войне и к значительной интенсификации боевых действий на Украине, подчеркнул Володин.
«Учитывая технологическое превосходство оружия РФ, итогом может стать трагедия мирового масштаба», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.
Володин отметил, что западные страны могут быть уничтожены в результате собственной агрессивной и антироссийской политики.