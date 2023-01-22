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Володин: накачивание ВСУ западным оружием чревато глобальной катастрофой

Армия
Володин: накачивание ВСУ западным оружием чревато глобальной катастрофой

Продолжающаяся накачка украинских националистов наступательными вооружениями западного производства ведет к эскалации острой фазы украинского кризиса и приведет к жесткой реакции российской армии. Об этом предупредил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Он предупредил государства НАТО о катастрофических последствиях поставок тяжелого оружия ВСУ в личном Telegram-канале. Западные страны своими авантюрными действиями подталкивают весь мир к страшной войне и к значительной интенсификации боевых действий на Украине, подчеркнул Володин.

«Учитывая технологическое превосходство оружия РФ, итогом может стать трагедия мирового масштаба», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

Володин отметил, что западные страны могут быть уничтожены в результате собственной агрессивной и антироссийской политики.
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