Погибшего от удара током Арсена Суховского похоронили в Краснодаре

Актера Арсена Суховского похоронили в Краснодаре. Об этом сообщила в социальных сетях приемная мать 18-летнего артиста, генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.
Она рассказала, что на похороны пришли очень много людей. Медведева поблагодарила за поддержку и отметила, что поведение друзей и поклонников дает ей силы. Церемония прощания с юным актером прошла 19 января.
Продюсер не сразу раскрыла причину смерти Суховского, сообщает портал «360». Оказалось, он скончался от удара током у трансформаторной будки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.