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Автоматы и гранаты нашли у казачьего генерала-нациста в Энергодаре

Происшествия
Автоматы и гранаты нашли у казачьего генерала-нациста в Энергодаре

Российские силовики обнаружили тайник с оружием в городе Энергодар. Схрон был оборудован в гараже, который принадлежит украинскому казачьему генералу, сообщил канал РЕН ТВ.

В подвале оперативники нашли три автомата Калашникова, более тысячи патронов, семь гранат и почти 15 тротиловых шашек. Кроме того, в гараже хранилась украинская военная форма. Владелец ранее покинул место жительства и сейчас находится на Украине.

Сотрудники ФСБ ранее предотвратили теракт в Ставропольском крае. Силовики изъяли из тайника оружие, взрывчатку и литературу противозаконного содержания, сообщило издание A42.RU.
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