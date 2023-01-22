Автоматы и гранаты нашли у казачьего генерала-нациста в Энергодаре

Российские силовики обнаружили тайник с оружием в городе Энергодар. Схрон был оборудован в гараже, который принадлежит украинскому казачьему генералу, сообщил канал РЕН ТВ.
В подвале оперативники нашли три автомата Калашникова, более тысячи патронов, семь гранат и почти 15 тротиловых шашек. Кроме того, в гараже хранилась украинская военная форма. Владелец ранее покинул место жительства и сейчас находится на Украине.
Сотрудники ФСБ ранее предотвратили теракт в Ставропольском крае. Силовики изъяли из тайника оружие, взрывчатку и литературу противозаконного содержания, сообщило издание A42.RU.