Требование главы Украины Владимира Зеленского предоставить стране танки и ракеты большой дальности не понравилось читателям Haber7. Они рассказали, к чему это может привести.
Пользователи выразили уверенность, что выгоду от затягивания украинского конфликта получат компании, которые занимаются производством оружия. А официальный Вашингтон тем временем будет накачивать им Киев, пока тот борется на его стороне.
Также комментаторы дали коллективному Западу понять, что президента России Владимира Путина не следует выводить из себя выполнением просьб его коллеги с Украины.
«Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут все делать для затягивания конфликта», — забеспокоился один из юзеров.
Ранее автор Der Spiegel Томас Фишер обратился к властям Германии с призывом серьезно подойти к решению вопроса о передаче танков Украине. Он счел неубедительной идею усиления поддержки Киева и задался рядом неудобных вопросов по этому поводу в своем материале.