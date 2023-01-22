Российские автомобили Aurus могут оснастить электрическими двигателями

Автомобили класса люкс Aurus могут появиться в электрической версии. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Она отметила, что за такими технологиями стоит будущее, особенно, поскольку ископаемых источников энергии в мире постепенно становится меньше. Но запуская новую технологию, продукт или товар, важно сразу думать о способе утилизации, указала вице-премьер.
Если сегодня нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электрокара, то необходимо стремиться к тому, чтобы «умные головы» разработали их, заключила Абрамченко.
Aurus является первым российским брендом авто класса люкс, в чьей линейке представлены седан, лимузин, минивэн и внедорожник. Проект носит кодовое название «Кортеж», он реализуется государственным институтом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ.