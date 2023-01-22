Стало известно, как слабительное в XVII веке укрепляло российскую казну

Частным лицам любых чинов запрещалось продавать в европейских странах заповедные товары. В XVII веке их список пополнило растение, которое доставляло иностранную золотую и серебряную монету царской казне. Оно было популярно в Европе, несмотря на то, что добывалось в Китае, сообщает «Коммерсант».