Стало известно, как слабительное в XVII веке укрепляло российскую казну

Императрица Елизавета Петровна почти триста лет назад подписала указ, который помогал обогатить российскую казну за счет известного слабительного средства.
Частным лицам любых чинов запрещалось продавать в европейских странах заповедные товары. В XVII веке их список пополнило растение, которое доставляло иностранную золотую и серебряную монету царской казне. Оно было популярно в Европе, несмотря на то, что добывалось в Китае, сообщает «Коммерсант».
Речь идет о корне ревеня. Русский народ добавлял его в водку, чтобы сделать ее полезной. Многие знали его лекарственные свойства и использовали как останавливающее понос средство или слабительное, в зависимости от дозировки.
Европейские красавицы применяли ревень для окрашивания волос. Растение превращало женщин в златовласок.