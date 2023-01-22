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Стало известно, как слабительное в XVII веке укрепляло российскую казну

Общество
Стало известно, как слабительное в XVII веке укрепляло российскую казну

Императрица Елизавета Петровна почти триста лет назад подписала указ, который помогал обогатить российскую казну за счет известного слабительного средства.

Частным лицам любых чинов запрещалось продавать в европейских странах заповедные товары. В XVII веке их список пополнило растение, которое доставляло иностранную золотую и серебряную монету царской казне. Оно было популярно в Европе, несмотря на то, что добывалось в Китае, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о корне ревеня. Русский народ добавлял его в водку, чтобы сделать ее полезной. Многие знали его лекарственные свойства и использовали как останавливающее понос средство или слабительное, в зависимости от дозировки.

Европейские красавицы применяли ревень для окрашивания волос. Растение превращало женщин в златовласок.
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