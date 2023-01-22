Отар Кушанашвили назвал Прохора Шаляпина мразью

Журналист Отар Кушанашвили крайне нелестно отозвался о певце Прохоре Шаляпине. Телеведущий назвал артиста мразью.
Кушанашвили и Шаляпин стали участниками YouTube-шоу «Исторический квиз-стендап». Журналист жестко раскритиковал исполнителя прямо в лицо. Телеведущий не стеснялся в выражениях.
Он начал с комплиментов и заявил, что певец всегда был изысканным, воплощением элегантности, но при этом рафинированным. Кому-то это нравится, а у кого-то вызывает рвотные судороги, отметил Кушанашвили.
По словам журналиста, у него Шаляпин вызывает непонимание. Телеведущий не может понять, как певец в любой ситуации остается улыбчивым и подтянутым.
«Мразь!» — заявил Кушанашвили с улыбкой.
Артист отреагировал на слова журналиста смехом. Шаляпин назвал оппонента странным и отметил, что телеведущему можно поаплодировать.