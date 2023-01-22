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Отар Кушанашвили назвал Прохора Шаляпина мразью

Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили назвал Прохора Шаляпина мразью

Журналист Отар Кушанашвили крайне нелестно отозвался о певце Прохоре Шаляпине. Телеведущий назвал артиста мразью.

Кушанашвили и Шаляпин стали участниками YouTube-шоу «Исторический квиз-стендап». Журналист жестко раскритиковал исполнителя прямо в лицо. Телеведущий не стеснялся в выражениях.

Он начал с комплиментов и заявил, что певец всегда был изысканным, воплощением элегантности, но при этом рафинированным. Кому-то это нравится, а у кого-то вызывает рвотные судороги, отметил Кушанашвили.

По словам журналиста, у него Шаляпин вызывает непонимание. Телеведущий не может понять, как певец в любой ситуации остается улыбчивым и подтянутым.

«Мразь!» — заявил Кушанашвили с улыбкой.

Артист отреагировал на слова журналиста смехом. Шаляпин назвал оппонента странным и отметил, что телеведущему можно поаплодировать.
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