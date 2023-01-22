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Российский самолет приземлился в Гоа после вынужденной остановки в Узбекистане

Происшествия
Российский самолет приземлился в Гоа после вынужденной остановки в Узбекистане

В индийском штате Гоа приземлился российский пассажирский самолет. Воздушному судну пришлось сделать незапланированную остановку в Узбекистане на пути из Перми в Индию.

Пилот запросил экстренную посадку из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на борту. В Узбекистане силовики обследовали самолет. Информация о бомбе оказалась ложной.

Ранее летевший из Бангкока в Москву лайнер был вынужден экстренно приземлиться в Узбекистане. Основанием для такой меры стало состояние беременной пассажирки, сообщил канал RT.
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