Российский самолет приземлился в Гоа после вынужденной остановки в Узбекистане

В индийском штате Гоа приземлился российский пассажирский самолет. Воздушному судну пришлось сделать незапланированную остановку в Узбекистане на пути из Перми в Индию.
Пилот запросил экстренную посадку из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на борту. В Узбекистане силовики обследовали самолет. Информация о бомбе оказалась ложной.
Ранее летевший из Бангкока в Москву лайнер был вынужден экстренно приземлиться в Узбекистане. Основанием для такой меры стало состояние беременной пассажирки, сообщил канал RT.