«МК»: приехавшие на Украину иностранные журналисты увидели правду и раскрыли обман мира

Успех фильма «Чебурашка» не остался незамеченным сценаристами. Многие хотят выпускать фильмы патриотического содержания.
Так, раскрыт сюжет фильма под рабочим названием «Окрапленные-Z». Общая стоимость картины составляет примерно 291 миллион рублей. Как пишет mk.ru, государство выделит на съемки 166,4 миллиона рублей.
Российский фильм расскажет об иностранных журналистах, попавших на Украину. Увидев, что на самом деле происходит в этой стране, они поняли, что мир обманут. Иностранным наемникам ставят задачу уничтожить журналистов, так как США не хотят, чтобы правда всплыла наружу. Российским спецназовцам придется защитить их.
По сообщениям СМИ, это далеко не единственная картина, которая призвана рассказать о героизме российских военнослужащих в зоне спецоперации. Подробности выхода других кинолент пока не раскрываются.