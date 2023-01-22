«МК»: приехавшие на Украину иностранные журналисты увидели правду и раскрыли обман мира

Российский фильм расскажет об иностранных журналистах, попавших на Украину. Увидев, что на самом деле происходит в этой стране, они поняли, что мир обманут. Иностранным наемникам ставят задачу уничтожить журналистов, так как США не хотят, чтобы правда всплыла наружу. Российским спецназовцам придется защитить их.