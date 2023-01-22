Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами, оставленными хирургом в брюшной полости

Инцидент произошел в Тбилиси в медицинском центре имени Мардалеишвили. Как сообщает источник, пациентка обратилась с жалобами на сильную боль в животе спустя три месяца после операции. Девушку тут же отправили на рентгенологическое обследование, которое показало, что в ее брюшной полости находятся ножницы, по ошибке оставленные врачом. Инструмент извлекли во время экстренной операции.