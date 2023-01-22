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Посол ЮАР в России Макетука отметил заинтересованность порядка 13 стран к членству в БРИКС

Политика
Посол ЮАР в России Макетука отметил заинтересованность порядка 13 стран к членству в БРИКС

Порядка 13 стран выразили заинтересованность в отношении членства в БРИКС. Такое заявление сделал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

В ходе интервью РИА Новости он обратил внимание, что шесть из них отправили заявки на вступление в ряды организации. В число претендентов вошли Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС. — Прим. ред.)... Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку», — добавил Макетука, общаясь с журналистом.

Ранее дипломат дал понять, что руководство ЮАР рассчитывает на участие президента России Владимира Путина в предстоящем саммите БРИКС. Мероприятие запланировано к проведению в августе текущего года. По словам Макетука, российскому лидеру адресуют официальное приглашение.
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