Появились первые кадры шестой части «Крика» с Дженной Ортегой

Ортега призналась, что сначала чувствовала себя не в своей тарелке, потому что вся команда уже снималась в предыдущей части хоррора. Однако все актеры оказались гостеприимными и приняли ее в коллектив. По словам Ортега, воспоминания персонажей еще свежи, ведь «Крик-5» вышел совсем недавно — в прошлом году.