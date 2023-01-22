Появились первые кадры шестой части «Крика» с Дженной Ортегой

Кадры со съемок шестой части известного хоррора «Крик» появились в Сети. На снимках можно увидеть актрису Дженну Ортега, которая играет в фильме одну из главных ролей.
Ортега призналась, что сначала чувствовала себя не в своей тарелке, потому что вся команда уже снималась в предыдущей части хоррора. Однако все актеры оказались гостеприимными и приняли ее в коллектив. По словам Ортега, воспоминания персонажей еще свежи, ведь «Крик-5» вышел совсем недавно — в прошлом году.
По сюжету четверо выживших решают покинуть Вудсоборо и переезжают в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь и избавиться от страшных воспоминаний о маньяке в ужасной маске, сообщает Entertainment Weekly. В картине также снялись Мелисса Баррера, Мейсон Гудинг, Кортни Кокс, Джасмин Савой Браун, Девин Некода, Хайден Панеттьери и другие.