Депутат Вяткин: власти изменят школьную программу по литературе

Власти изменят школьную программу по литературе в 2023 году. Этой информацией во время беседы с журналистами поделился первый заместитель главы партии «Единая Россия» в Государственной думе Дмитрий Вяткин.
По его словам, комитет по просвещению и культуре рассматривал этот вопрос с профильным ведомством. Об изменениях в школьной программе по литературе сообщили представители исполнительной власти.
Вяткин также подчеркнул, что по меньшей мере некоторые произведения советских авторов должны вернуться. В частности, речь идет о «Молодой гвардии» Александра Фадеева и «Горячем снеге» Юрия Бондарева. Книги, не прошедшие испытание временем и не соответствующие действительности, нужно исключить из программы.