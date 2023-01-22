Депутат Вяткин: власти изменят школьную программу по литературе

Вяткин также подчеркнул, что по меньшей мере некоторые произведения советских авторов должны вернуться. В частности, речь идет о «Молодой гвардии» Александра Фадеева и «Горячем снеге» Юрия Бондарева. Книги, не прошедшие испытание временем и не соответствующие действительности, нужно исключить из программы.