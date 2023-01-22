Диетолог Стародубова посоветовала выбирать попкорн с минимумом вкусовых добавок

Главный диетолог столицы Антонина Стародубова посоветовала выбирать наименее калорийный попкорн с минимальным количеством вкусовых добавок. Потребление сырного лакомства лучше снизить, сообщила РИА Новости специалист.
Самым калорийным диетолог назвала попкорн с жирными соусами. При выборе Стародубова посоветовала обращать внимание на пищевую ценность и состав ингредиентов.
«Чем меньше содержится различных ингредиентов, кроме кукурузного зерна, тем лучше», – объяснила специалист.
Диетолог призвала не употреблять попкорн в пищу ежедневно. Не следует кормить им детей до трех лет, злоупотреблять в детском и подростковом возрасте. Кроме того, Стародубова посоветовала отказаться от попкорна во время киносеанса. Такая привычка провоцирует переедание, предупредила эксперт.