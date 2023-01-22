Отставной подполковник Марочко: Киев концентрирует военную технику на Сватовском направлении

Украинское командование перебрасывает военную технику западного образца на Сватовское направление из Харьковской области. Это подтвердил РИА Новости военный эксперт, отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.
Он сообщил, что технику транспортируют на двух железнодорожных составах в Купянск. Там ее разгружают и отправляют в направлении Сватово.
Украинские боевики регулярно обстреливают Кременную и Сватово с осени прошлого года. Периодически ВСУ предпринимают безуспешные попытки прорвать российскую оборону в этой территории фронта.