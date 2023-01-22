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ЛНР в СЦКК: ВСУ обстрелами разрушили профилакторий машиностроительного завода в Стаханове

Происшествия
ЛНР в СЦКК: ВСУ обстрелами разрушили профилакторий машиностроительного завода в Стаханове

Вооруженные силы Украины при обстреле города Стаханов разрушили профилакторий машиностроительного завода. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.

В субботу стало известно, что украинские военные обстреляли город Стаханов в ЛНР. ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS.

С самого начала специальной военной операции Запад накачивает киевский режим оружием, которое ВСУ используют против мирного населения. Из американских гаубиц и РСЗО националисты постоянно обстреливают город Донецк.
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