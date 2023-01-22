Вооруженные силы Украины при обстреле города Стаханов разрушили профилакторий машиностроительного завода. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.
В субботу стало известно, что украинские военные обстреляли город Стаханов в ЛНР. ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS.
С самого начала специальной военной операции Запад накачивает киевский режим оружием, которое ВСУ используют против мирного населения. Из американских гаубиц и РСЗО националисты постоянно обстреливают город Донецк.