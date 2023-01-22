Зампред ГД Кара-оол: покинувшие РФ артисты вернутся после победы «с поникшими глазами»

Зампредседателя Госдумы призвал вдохновляться примером героев спецоперации на передовой, а не популярных артистов. По его словам, страна переживает непростой период, и «мы должны быть мобилизованы всем обществом». Кара-оол призвал отстаивать «право на жизнь» и суверенное развитие.