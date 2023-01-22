Зампред ГД Кара-оол: покинувшие РФ артисты вернутся после победы «с поникшими глазами»

Уехавшие на фоне спецоперации артисты вернутся в Россию «с поникшими глазами» после ее победы. С таким заявлением на встрече со студентами в Ростове-на-Дону выступил зампред Госдумы Шолбан Кара-оол.
Эти артисты покинули страну в «самый тяжелый момент» и поливают ее грязью со стороны, заявил депутат. Парламентарий признался, что ему жалко таких людей.
«Мне кажется, когда наше государство отстоит свою правду, они с поникшими глазами должны вернуться», – подчеркнул Кара-оол.
Зампредседателя Госдумы призвал вдохновляться примером героев спецоперации на передовой, а не популярных артистов. По его словам, страна переживает непростой период, и «мы должны быть мобилизованы всем обществом». Кара-оол призвал отстаивать «право на жизнь» и суверенное развитие.