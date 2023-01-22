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Посол Макетука: ЮАР ждет Путина на саммите БРИКС в августе

Политика
Посол Макетука: ЮАР ждет Путина на саммите БРИКС в августе

Южно-Африканская Республика ждет президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости.

Российскому лидеру будет направлено официальное приглашение. На саммит будут приглашены все главы государств БРИКС, это стандартная практика.

Макетука отметил, что решение поехать будет зависеть от Путина и Кремля. Это будет первый очный саммит с начала пандемии.

Посол при этом пояснил, что место проведения саммита еще не определено. Встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов Южно-Африканской Республики.
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